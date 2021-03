Blutspenden erfordert keinen Corona-Test

Blutspendenaktion am Mittwoch, 24.3.2021 in der Festhalle Lochau

Am 24.03.2021 findet wieder eine Blutspendenaktion in der Festhalle Lochau statt. Von 17.00 bis 21.00 steht das Österreichische Rote Kreuz in Lochau im Einsatz.

ACHTUNG: Für eine Blutspende ist KEIN Coronatest erforderlich!

Bitte beachten: An diesem Abend finden keine Covid-19-Testungen statt!

Blutspenden fallen unter den Ausnahmetatbestand des Covid-19 Maßnahmengesetzes zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben.

Blutspenden können alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbild- oder Ihren Blutspendeausweis mit.

Bitte FFP2-Maske tragen und Abstand halten.