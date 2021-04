Blutspende-Aktion in Lochau: Neuer Termin am 1. Juni

Nachdem im März aufgrund der angespannten Corona-Situation im Leiblachtal die alljährliche Blutspendenaktion des Österreichischen Roten Kreuzes in Lochau abgesagt werden musste, gibt es jetzt einen neuen Termin am 1. Juni 2021.

Aufruf zur Blutspende-Aktion in Lochau

Dass die Pandemie nicht spurlos an der Blutspende-Statistik vorbeigeht, hat das vergangene Jahr gezeigt: konnten an besonders guten Tagen in den Jahren zuvor etwa jeweils 150 – 190 Blutkonserven gewonnen werden, waren es mit 103 Blutabnahmen im Frühjahr 2020 vergleichsweise wenige.