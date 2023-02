Blutspende-Aktion an der HTL Dornbirn

Das Rote Kreuz Vorarlberg bittet unter dem Motto „Gib dein Bestes“ um Blutspenden.

Dornbirn. Am Dienstag, 28. Februar lädt die HTL Dornbirn in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Vorarlberg ein, an der Schule Blut zu spenden.

Im Anschluss an die Blutspende gibt es außer einer Jause und Getränk auch die Möglichkeit, selbstgemachten Kuchen zu kaufen. Die Hälfte des Verkaufserlöses wird von der Klasse an die Erdbebenoper in der Türkei und Syrien gespendet. Die Blutspende-Aktion läuft von 15.00 bis 20.00 Uhr in der HTL Dornbirn. (cth)