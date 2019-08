Blutat in Imst: Jetzt sechseinhalb Jahre Haft

Tödlicher Messerstich gegen jungen Lustenauer: Innsbrucker Berufungsrichter erhöhten Strafe für Körperverletzung mit Todesfolge um eineinhalb Jahre.

Die DJ-Party in Imst im Mai 2018 wurde als „Mutter der Eskalationen“ vermarktet. Bei dem Musikfes­tival kam es tragischerweise zur größtmöglichen Eskalation. Ein Lustenauer (17) wurde von einem 20-jährigen Mann aus Imst mit einem Messerstich ins Herz getötet. Der Bluttat waren Schlägereien zwischen jungen Tirolern und Vorarlbergern vorausgegangen.

Gestern wurde der unbescholtene Angeklagte in einer Berufungsverhandlung am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) rechtskräftig zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das teilte Opferanwalt Stefan Denifl auf NEUE-Nachfrage mit. Die Berufungsrichter erhöhten damit die ursprüngliche Freiheitsstrafe um eineinhalb Jahre.

In erster Instanz hatte das Landesgericht Innsbruck Ende Mai auf fünf Jahre Haft entschieden. Dagegen erhob die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Strafberufung, der am Mittwoch am Oberlandesgericht Folge gegeben wurde. Der Strafrahmen für den jungen Erwachsenen betrug null bis 15 Jahre Haft.