Blumen, Geschenke und Liebesbriefe - neue Geschäfte in Lochau

Mit der Eröffnung des neuen Blumengeschäfts „außer-gewöhnlich“ von Diana Binder am 01.10.2022 wird das Lochauer Ortszentrum nun Stück für Stück wiederbelebt.

In den ehemaligen Sturn-Geschäften werden Blumen und verschiedene Geschenkideen für jeden Anlass in schönem Ambiente angeboten. Ein großes Anliegen von Geschäftsführerin Diana Binder ist es, keinen gewöhnlichen Blumenladen zu führen, sondern sich auch als sozialer Treffpunkt zu etablieren. Neben diversen Workshops rund ums Blumenbinden wird sie auch schönes regionales Kunsthandwerk zum Verkauf anbieten

Neue Poststelle Ein weiterer Grund zur Freude ist, dass in Bälde in denselben Räumlichkeiten eine neue Poststelle angesiedelt wird, deren offizielle Eröffnung schon am 23.11.2022 erfolgt.

Nachdem die Österreichische Post am 03.05.2021 die Postniederlassung in Lochau überraschend geschlossen hatte, war es Bürgermeister Frank Matt ein großes Anliegen, den Bürger*innen diesen Service auch in Zukunft wieder bieten zu können. Die Gemeinde hat im Sinne einer Zentrumsbelebung die beiden Geschäfte längerfristig gemietet und verpachtet diese an die Jungunternehmer*innen weiter.