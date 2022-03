Blütenträume

kult pur nüziders präsentiert am Sonntag, den 20.03.2022 um 17 Uhr im ein Stück des Theater Karussell in Kooperation mit dem TAK Theater Liechtenstein.

Was den Jungen ihr «Tinder», das ist den 60jährigen der «Flirtkurs 55plus» an der Volkshochschule. Sieben «best agers» in ihrer «nachberuflichen Lebensphase» erhoffen sich dabei professionelle Tipps, neue Kontakte und vielleicht sogar das Finden einer späten großen Liebe. Erfolgsautor Lutz Hübner zeichnet seine sehr unterschiedlichen Charaktere in ihrer Einsamkeit, aber auch mit ihrem Tatendrang, ihren Träumen und Sehnsüchten. Als sie mit den modernen Methoden der Selbstvermarktung konfrontiert werden, bricht jugendfrischer Kampfgeist aus - doch alles kommt dann schließlich doch ganz anders.