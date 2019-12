Blues, Rock und Soul für den guten Zweck

20. Auflage des Krebshilfebenefiz im Alten Kino

Rankweil. Vibrierende Gitarren, famose Stimmen und ein Publikum das fasziniert im Takt mitgeht. Das ist seit 20 Jahren das Erfolgsrezept des Benefizkonzert zugunsten der Vorarlberger Krebshilfe im Alten Kino. Die routinierten Bühnenhaudegen – wie im Sport gibt es kein Alt oder Jung, sondern nur Gut oder weniger Gut – werden sich zum Jubiläum voll ins musikalische Zeug hauen und die altehrwürdigen Bühnenbretter im Alten Kino zum Beben bringen. Die Musikercrew besteht aus Martina Breznik, Reinhold Bilgeri, Paul Winter, Bernie Weber, Michael Köhlmeier, Heli Burtscher, Armin Egle, Walter Schuler, Charlie Bonat, Markus Kreil, Dietmar Sigmund und Martin Franz. Die musikalische Bandbreite reicht von Bob Dylan, den Rolling Stones, über Joe Cocker, David Bowie bis hin zu Tom Waits und Prince. Für zwei Konzertabende der Extraklasse am 20. sowie 21. Dezember ist also vorgesorgt dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Der Reinerlös – neben dem Team des Alten Kino spielen auch die Musiker im Dienst des karitativen Zwecks – geht zu 100 Prozent an die Vorarlberger Krebshilfe. Die Schlechte: Leider sind beide Termine schon jetzt ausverkauft. CEG