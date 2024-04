Blues-Man trifft auf Comedian

Markus Linder zaubert sein zehntes Solo-Programm auf die Remise-Bühne

Am vergangenen Samstag, den 6. April, begeisterte Markus Linder mit seinem zehnten Musik-Comedy-Programm "TSCHAKA-LAKA", einen komplett ausverkauften Remise-Saal in Bludenz.

Markus Linder, bekannt als renommierter Kabarettist aus dem Ländle und Blues-Man mit Leidenschaft, nutzte sein neues Kabarett-Programm, um die Sprache der Musik zu entschlüsseln. Mit einer Mischung aus musikalischer Expertise, Wortwitz und tiefsinnigen Gedanken führte er sein Publikum in ein heiteres Universum voller Harmonien und Melodien. Die Remise Bludenz war an diesem Abend gefüllt mit lachenden Gesichtern und begeistertem Applaus. Markus Linder gelang es spielend, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und für einen unvergesslichen Abend zu sorgen. Seine Fähigkeit, musikalische Kompositionen mit humorvollen Anekdoten zu verweben, machte den Auftritt zu einem Höhepunkt der Unterhaltung.