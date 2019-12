Blues am Heiligen Abend im Beisl des ProKonTra

Hohenems. Am Dienstag, dem 24. Dezember, spielen die beiden Musiker von „Hems Harlem“ bei freiem Eintritt von 21 Uhr bis 23:55 Uhr ihr schon traditionelles Weihnachtskonzert im Beisl des Kultur- und Kommunikationszentrums ProKonTra.

Die Emser Blues- und Rock-Legende Walter Batruel und Dietmar Bitsche, der inzwischen auch seine eigene Band hat, gründeten im Frühjahr 1998 mit „Hems Harlem“ das wohl außergewöhnlichste Duo Mitteleuropas. „Hems“ steht dabei für die Heimatstadt der beiden und „Harlem“ für den schwarzen Einfluss ihrer Musik. Walter Batruel ist an der Gitarre, am Schlagzeug, an der Blues Harp und mit seinem Gesang zu hören, Dietmar Bitsche spielt Piano, E-Bass sowie Blues Harp und singt ebenfalls.