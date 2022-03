Blue Monday Blues Band gastiert im Alten Kino

Ein Vierteljahrhundert ist die Musikband schon aktiv.

Die Blue Monday Blues Band bleibt seit nunmehr 25 Jahren ihrer Geschichte treu. Wer die alten Bilder der Combo mit den aktuellen Pressefotos vergleicht, sieht den äußerlichen Wandel von hippieskem Zausgewand zu Vaters sauberen Leinenanzug, von Kneipern und Sonnenbrillen zum Lackschuh und der Galgenkrawatte. Das Rezept bleibt jedoch das gleiche: Tanzen und springen an der Westküste Österreichs, zu einer Form des Blues, der seine Ursprünge kennt, aber nie die lustige Verwirrtheit der Heimat vergisst.

Westcoast Jumpblues at its Best:So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Blue Monday Blues Band als Tour und Begleitband für den amerikanischen Blues Altmeister LOUISIANA RED unterwegs war (2 Tourneen mit je 5 Gigs in A und D) und vielen Größen wie CANNED HEAT, FABULOUSTHUNDERBIRDS, BIG JAY McNEELY, DUKE ROBILLARD, KIM WILSON, JIMMY VAUGHN, u.v.a. auf der Bühne stand.