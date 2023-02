Blue-Devils-Coach glaubt an einen Eagles-Sieg

„Meiner Erfahrung nach ist American Football der beste Sport der Welt“, sagte Patrick Fitzgerald, Trainer der Hohenemser Cineplexx Blue Devils, bei "Vorarlberg LIVE".

Der US-Amerikaner freut sich darüber, dass die amerikanische Sportart auch in Europa immer mehr Anhänger findet. Mit den Blue Devils will Fitzgerald heuer den Einzug in die Silver Bowl der Division I schaffen. „Wir haben vier Mal die Silver Bowl gewonnen. Als Hohenems geht es immer darum, Titel zu gewinnen“, sagt Fitzgerald, der den Sonntag Abend bei der Super-Bowl-Party im Rankweiler Firmament verbringen wird. Der Experte tippt bei der Super Bowl 57 auf die Philadelphia Eagles, „weil Jalen Hurts im großen Moment über sich hinauswachsen wird“.