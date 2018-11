Bludenzer Sternstunden Abendeinkauf am Donnerstag, 15. November

Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Lichter in der Stadt leuchten, laden rund 35 Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe zum besonderen Einkaufserlebnis ein.

Unter dem Titel „Bludenzer Sternstunden“ bietet der Abendeinkauf heuer bereits zum vierten Mal Gelegenheit zum Einkaufsbummel abseits des Alltags. Die zahlreichen inhabergeführten Fachgeschäfte begrüßen dabei mit individueller Bewirtung – ob mit einem Glas Sekt, einer heißen Schokolade oder einer wärmenden Suppe. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Jazz-Duo “Breitbänd“ im Tschofen Tischkultur & Küche, Reutterer Schuhe und im Gasthaus Riedmiller. Die Musik, die in den Gassen und in den Geschäften erklingt, sorgt zusammen mit der Ambientebeleuchtung für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre, fast wie im eigenen Wohnzimmer. Diese Verbindung von Entschleunigung und Shoppinggenuss machen die Bludenzer Sternstunden zu einem besonderen Erlebnis. Abschließend lädt das Gasthaus Riedmiller zum gemütlichen Ausklang.

„Finde die Sterne!“

Die Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz lädt zur großen Sternen-Suche in den teilnehmenden Betrieben am Abend der Bludenzer Sternstunden.

Zu gewinnen gibt’s 3 Sterne mit je 100,00 € Einkaufsgutscheine – dabei sein lohnt sich!

Weitere Infos erhalten Sie am Donnerstag, 15. November in den geöffneten Betrieben.