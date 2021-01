Bludenzer Stadtvertretungssitzung via Livestream

Bludenz. Aufgrund der derzeit geltenden Covid-19-Maßnahmen wird die Stadtvertretungssitzung am Donnerstag, 28. Januar erneut live übertragen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die politische Debatte via Livestream mitverfolgen. Eine limitierte Anzahl an Plätzen vor Ort steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Sitzung der Bludenzer StadtvertreterInnen findet am Donnerstag, 28. Januar, in der Bludenzer Remise statt. Da aus gegebenem Anlass nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vor Ort zur Verfügung steht, wird die Stadtvertretungssitzung live im Internet übertragen. Ab 18 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger die politische Debatte auf dem YouTube-Channel der Stadt Bludenz „bludenzerleben“ (https://bit.ly/3gs4QD7) mitverfolgen. Der Livestream wird anschließend auf dem YouTube-Channel gespeichert und kann jederzeit nachgesehen werden.