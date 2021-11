Bludenzer Stadtmuseum wird rundum erneuert

Bludenz. Unter dem Motto „Neues Leben in alten Räumen“ hat die Stadt Bludenz in Kooperation mit der LEADER Region Walgau Vorderland 2018 ein Projekt zur Neukonzeptionierung des Bludenzer Stadtmuseums gestartet.

Aktuell wird ein Teil der historischen Stadtmauer innenseitig freigelegt. Diese soll dann in der Folge in die neue Ausstellung als Anschauungsobjekt miteingebunden werden. Bis zum Jahresende folgen dann noch weitere Sanierungsmaßnehmen. So werden auch die vorhandenen Holzfußböden gereinigt und beschädigte Stellen ausgebessert. Gleiches gilt für die Stiegentritte, auch hier werden lose Fehlstellen ergänzt. Das zu niedere Geländer im zweiten Geschoss wird durch ein neues Brüstungsgeländer aus Stahl ersetzt. Die Kosten für alle diese Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 140.000 Euro. Das Konzept zur Umgestaltung des Bludenzer Stadtmuseums stammt vom Architekturbüro Zottele/Mallin.