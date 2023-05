Bludenzer Stadtmuseum startete in die Sommersaison

Bludenz. Wenn die Temperaturen steigen, ist es wieder soweit – in Bludenz beginnt die Museumssaison.

Das im Juni 2022 neu eröffnete Stadtmuseum Bludenz im Oberen Tor startete erfolgreich in seine zweite Saison. Der erste Öffnungstag war gleichzeitig Gelegenheit zum gemütlichen Zusammentreffen in den historischen Räumlichkeiten. Derzeit kooperiert das Stadtmuseum in einem Projekt zur Kulturvermittlung mit der Handelsakademie Bludenz. „Schülerinnen und Schüler werden in diesem Zusammenhang ihre Überlegungen präsentieren, wie die Geschichte der Stadt Bludenz in zeitgemäßer Form jungen Menschen nähergebracht werden kann. Dabei wird nicht nur das Obere Tor, sondern der gesamte Bereich der Altstadt einbezogen.“, freut sich Kulturstadtrat Cenk Dogan über frischen Wind in den historischen Räumlichkeiten.