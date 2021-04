Bludenzer Spiel- und Freiräume laden ein

Bludenz. Der Frühling hat sich nun endlich durchgesetzt. Mildere Temperaturen, fröhliches Vogelgezwitscher und frischer Blütenduft ziehen die Bludenzerinnen und Bludenzer vor die Haustüre.

Bludenz bietet eine große Bandbreite unterschiedlichster Spiel- und Freiräume für alle Bedürfnisse. Insgesamt neun jederzeit öffentlich zugängliche Spiel- und Freiräume im gesamten Gemeindegebiet gibt es zu entdecken. Zwei davon – die Spielplätze Obdorf und Maierhof - sind in Kooperation mit einem Wohnbauträger entstanden und auch sie sind öffentlich zugänglich.

„Sechs der neun Spielräume sind in den letzten Jahren entstanden. Das zeigt, dass Bludenz sehr viel zum Wohl der Familien investiert. Kindern und Eltern, welche vielleicht nicht über einen Garten verfügen, bieten wir mit den unterschiedlichsten Spielräumen ein umfassendes und für die kindliche Entwicklung vielseitiges Angebot“, unterstreicht Bürgermeister Simon Tschann die Bedeutung der Spiel- und Freiräume.

„Starten Sie ihre persönliche Spielplatzralley und finden Sie den Freiraum, der Ihnen und vor allem Ihren Kindern am besten zusagt“, freut sich Familienstadträtin Andrea Mallitsch über das vielfältige Angebot.

Rund 1,2 Mio. EUR wurden in den letzten 15 Jahren in die Rennovierung bestehender und in den Bau neuer Spielräume investiert.