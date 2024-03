Bludenzer Schlossgarten wird wieder geöffnet

Bludenz. Seit der Sanierung im letzen Jahr zählt der Bludenzer Schlosspark zu einem der Geheimtipps, wenn es um einzigartige Ruheoasen mitten in der Stadt geht.

Der Winter neigt sich endgültig dem Ende entgegen und überall in der Natur blüht und sprießt es. Wer sehnt sich nicht nach Sonne und Wärme? Also genau der richtige Zeitpunkt, um einen der schönsten Flecken in Bludenz wieder zu öffnen, da ersten warmen Tage zum Verweilen im Park oder zum Verbringen der Mittagspause einladen. Ab Freitag, 22. März, ist der Park tagsüber bis zur Dämmerung wieder bis zum Herbst geöffnet. Nachtsüber wird der Park verschlossen und ist somit nicht zugänglich.