Bludenzer Schloßgarten Gayenhofen wird saniert

Bludenz. Der Park am Fuße der Bezirkshauptmannschaft Budenz wird derzeit vom Land Vorarlberg – dem Eigentümer des Parkes – umfangreich saniert.

Im Zuge der Rodungsarbeiten in der Parkanlage in diesem Frühling wurde der schlechte Zustand des Mauerwerks sichtbar. Die notwendigen, umfangreichen Sanierungsarbeiten sind noch im Gange. Mit der Gartengestaltung wurde im September begonnen. Bis auf wenige Restarbeiten werden die Arbeiten voraussichtlich bis Ende November fertiggestellt werden können. Der letzte Teil der Mauersanierung erfolgt im Frühjahr 2023. Die Sanierungskosten, ohne Mauersanierungen, belaufen sich auf ca. 290.000 Euro. Diese werden vom Land Vorarlberg getragen. „Wir freuen uns, dass nach so langer Zeit der malerische Schloßgarten im Herzen unserer Stadt wieder für die Bevölkerung und auch Touristen geöffnet wird. Ein großes Dankeschön auch an das Land Vorarlberg“, so Bürgermeister Simon Tschann.