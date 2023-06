Bludenzer Schloßgarten Gayenhofen wird geöffnet

Bludenz. Seit vielen Jahren zählt der Bludenzer Schlosspark zu einem der Geheimtipps, wenn es um einzigartige Ruheoasen mitten in der Stadt geht.

Der Park am Fuße der Bezirkshauptmannschaft Budenz ist nach einem langen Dornröschenschlaf wieder erwacht. Im Zuge der Arbeiten in der Parkanlage im Frühling 2022 wurde der schlechte Zustand des Mauerwerks sichtbar. Umfangreiche Sanierungsarbeiten waren erforderlich. Mit der Gartengestaltung wurde im September begonnen. Der letzte Teil der Mauersanierung erfolgte im Frühjahr 2023. Die Sanierungskosten ohne Mauersanierungen belaufen sich auf ca. 300.000,- Euro. Diese werden vom Land Vorarlberg getragen. „Wir freuen uns, dass nach so langer Zeit der malerische Schloßgarten im Herzen unserer Stadt wieder für die Bevölkerung und auch Touristen geöffnet wird. Ein großes Dankeschön an das Land Vorarlberg“, so Bürgermeister Simon Tschann. Der Park musste aus Sicherheitsgründen vor rund 20 Jahren geschlossen werden. Nach der Fertigstellung übergibt und überlässt das Land Vorarlberg den neu gestalteten Schlossgarten der Stadt Bludenz als öffentlich zugängliche Parkanlage. Mit einer Veranstaltung im Rahmen des Kulturprojektes Sehsuchtsorte wird der Schlosspark eröffnet.