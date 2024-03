Bludenzer Liederkranz lädt zur Matinee

Bludenz. (sco) Der Bludenzer Stadtsaal ist Schauplatz einer Matinee, die den Titel "Calamari fritti", zu Deutsch "frittierte Tintenfischringe", trägt

Nach der Konzertabsage vor vier Jahren sind die derzeit 22 aktiven Sänger, einschließlich des Chorleiters Mario Ploner, glücklich, dem Publikum einen musikalischen Leckerbissen präsentieren zu dürfen: In der Matinee am Sonntag, dem 10. März, um 11 Uhr im Stadtsaal Bludenz nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine musikalische Reise in den mediterranen Süden. “Es geht über Italien, Frankreich, Spanien und natürlich Griechenland, wo wir uns etwas Spezielles haben einfallen lassen”, teilt der Obmann des Bludenzer Liederkranzes, Peter Bilgeri, mit.