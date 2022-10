Bludenzer Lebensraum bei Mitmach-Aktion gestalten

Bludenz. Seit April fanden im Rahmen von „Umwelt im Gespräch“ elf hochkarätige Vorträge und Veranstaltungen zu Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung statt.

Am Freitag, 14. Oktober ist es so weit. Um 13 Uhr treffen sich die Forst-Profis der Stadt Bludenz mit allen Interessierten und Umweltbegeisterten am Parkplatz der Sonnenkopfbahn, um gemeinsam die letzte Veranstaltung der Reihe „Umwelt im Gespräch“ zu veranstalten. Ausgerüstet mit Forstwerkzeugen und einer gratis Jause für alle Teilnehmenden machen sie sich auf den Weg in den Bludenzer Forst. Ziel ist die Verbesserung des Lebensraumes für das Auerhuhn. Sie orientieren sich beim Landen an speziellen Anflugschneisen. Einige Trassen wurden bereits vorbereitet und werden bei der „Mitmach-Aktion – Lebensraumgestaltung“ ideal angepasst. Neben dem Mehrwert dieser tollen Aktion wartet eine wundervolle Naturlandschaft nahe der Waldgrenze auf die Teilnehmer*innen. Es empfiehlt sich, gutes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe mitzubringen. Die Mitmachaktion findet im freien Gelände fernab von Straßen und Wanderwegen statt, eine solide Fitness, sowie Trittsicherheit der Teilnehmenden sind ein Muss.