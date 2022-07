Bludenzer Kulturstätte mit neuem Dach über dem Kopf

Bludenz. Im kommenden Jahr feiert die Remise ihr 25-jähriges Jubiläum.

Nach umfangreicher Aufrüstung bei der Veranstaltungstechnik in den vergangenen Jahren, widmet sich die Stadt Bludenz nun der Dachsanierung und rüstet ebenso mit einer neuen Photovoltaik-Anlage auf. Die Bauarbeiten starteten am Montag, 11. Juli, und sollen bei guter Wetterlage drei Wochen andauern. Dabei wird darauf geachtet, dass keine Kulturveranstaltung durch die Bauarbeiten gestört werden. „Wir freuen uns zudem auf eine aktive Kühlung für den Remise Saal“, zeigt sich Kulturstadtrat Cenk Dogan begeistert.

Das Dach der Remise wird komplett erneuert. Um Einsparungen bei den Betriebskosten vorzunehmen wird die Dämmung am Dach verbessert. Die dabei gewonnene Energie durch die Photovoltaik-Anlage beläuft sich auf 25 kwh. Hochgerechnet entspricht diese Leistung dem durchschnittlichen Jahresverbrauch der Volksschule Mitte. Die Stadt Bludenz setzt einen weiteren großen Schritt in Richtung Energieautonomie und Nachhaltigkeit. Das ist auch ganz im Sinne der Bludenzer Mission Zero, deren Ziel eine klimaneutrale Stadtverwaltung ist.