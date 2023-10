Bludenzer Kriegerdenkmal: Neuer Sanierungsschritt eingeleitet

Der Endspurt bei der Sanierung des Kriegerdenkmals und der historischen Stadtmauer in Bludenz ist eingeläutet worden, mit der siebten von insgesamt zehn geplanten Sanierungsetappen

Aufwendige Arbeiten und Sperrungen

Die aufwendigen Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und werden von den BHM Ingenieuren begleitet. In dieser Etappe steht die Sanierung der bogenförmigen Stützmauer im Mittelpunkt. Die statisch konstruktive Absicherung wurde bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen, wodurch der unansehnliche Betonsicherungskeil in diesem Jahr entfernt werden konnte.