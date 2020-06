Bludenzer Kino als erstes in Vorarlberg wieder offen

Bludenz. Es gibt Popcorn, einen Film im Großformat und ein paar Stunden ohne Handy in der Hand: Als erstes der Vorarlberger Kinos hat das Bludenzer Kino in der Wichnerstraße letzte Woche wieder den Betrieb aufgenommen. Damit präsentiert sich Bludenz einmal als kultureller Vorreiter in Vorarlberg und bietet besondere Kinoerlebnisse an.

Auch die Vorarlberger Kinokultur wurde durch die Corona-Pandemie wie ein Blitz getroffen. „Umso mehr freut es uns, dass unser Kino als einer der ersten kulturellen Orte wieder zu einem Ort der Begegnung wird, mit einer breiten Vielfalt an Programm“, freut sich Kulturstadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Thoma sehr darüber, dass die Betreiber die Chance des Re-Starts rasch genutzt haben und letztes Wochenende bereits wieder Filme wie „Nightlife“, „Lady Business“ oder „Lassie“ zu erleben waren.

Das Bludenzer Kino hat überregionale Bedeutung. Mit drei Sälen können tagesaktuelle Blockbuster gespielt werden. Zudem können im Kino auch Veranstaltungen rund um das Thema Film gebucht werden. Die Stadt Bludenz veranstaltet beispielsweise seit zwei Jahren einen Danke-Abend für die Vereinsfunktionäre mit anschließendem Empfang im Foyer in den wunderbaren Räumlichkeiten. Bludenz ist nicht nur der einzige Kinostandort zwischen Landeck und Feldkirch, Bludenz ist mit der Rückkehr der Alpinale und der Leinwandlounge in der Remise das Filmzentrum des Landes. Mit einer langfristigen Vereinbarung hat die Stadt Bludenz zudem den Kinostandort in der Wichnerstraße auf Jahrzehnte gesichert.