Bludenzer Kindern Zeit schenken

Bludenz. Spielplatzbesuche mit den Kindern, Spaziergänge mit dem Baby oder ein gemütlicher Lesenachmittag – so vielfältig kann ein Ehrenamt mit Kindern sein.

Familienimpulse sollen präventiv, also vorbeugend, gegen beispielsweise Gewalt in der Familie wirken und die psychische Gesundheit der Elternteile unterstützen. Der Bedarf an dem Programm hat stark zugenommen. Deshalb werden nun dringend Menschen gesucht die bereit sind dieses Ehrenamt zu übernehmen. Zwei bis drei Stunden wöchentlich werden in der Regel dafür aufgewendet. Voraussetzung ist, Kinder zu mögen. Auch Humor und Geduld hilfreich sind. Die Koordinatorinnen bringen Familien und Freiwillige zusammen und begleiten diese professionell. Das Vorarlberger Kinderdorf bietet zudem allen Engagierten interessante Fortbildungen, Austauschtreffen in den jeweiligen Bezirken und kulturelle Highlights in ganz Vorarlberg an.