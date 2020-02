Bludenzer Kinder im Fokus

Bludenz. In den Kleinkindbetreuungen der Stadt Bludenz – dem Kinderhaus Mücke, im Farbtüpfle, bei den Stadtwichteln, der Bienenwabe und bei den Bingser Zwergle – werden 89 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut.

Bei einem Tag der offenen Tür können sich interessierte Eltern ein Bild von diesen Einrichtungen machen. Am Freitag, 21. Februar 2020, stehen die Türen in den fünf Kinderbetreuungen von 15 bis 18 Uhr offen. Die Anmeldung zur Kleinkindbetreuung ist in der Zeit von 9. bis 13. März 2020 im Rathaus Bludenz, Bildungsabteilung, 2. Stock, Zimmer Nr. 13, möglich.