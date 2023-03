Bludenzer Kinder gut betreut in den Osterferien

Bludenz. In wenigen Wochen stehen schon die Osterferien vor der Tür. Bis zum 17. März können Eltern ihre Kinder für die Ferienbetreuungen für Schüler*innen und Kindergärtler*innen anmelden.

So findet auch heuer in den Osterferien wieder eine Ferienbetreuung statt. Von Montag, 3. April bis Freitag, 7. April, bietet die Stadt Bludenz für Schüler*innen am Schulstandort Volksschule Obdorf sowie im Kindergarten Susi Weigel für alle Kindergärtler*innen eine Betreuung an.