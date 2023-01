Bludenzer Jungrodler räumten wieder ab

Igls (VRV). Hochzufrieden kehrten kürzlich Nachwuchstrainer Patrik Korbela und Betreuerin Dagmar Kottke mit ihrem Team vom Alpenländerpokal – gleichzeitig ASVÖ-Cup – der Kunstbahnrodler aus Innsbruck-Igls zurück.

Die 8 Jungathleten vom Rodelclub Sparkasse Bludenz schlugen sich in dem starken Teilnehmerfeld aus Deutschland, Tirol und Vorarlberg prächtig und fuhren gleich zwei Siege nach Hause. In der Jugendklasse B männlich verwies Mateusz Labenz die Konkurrenz mit 9 Zehntelsekunden Vorsprung auf die Plätze und durfte sich über den Siegerpokal freuen. In der Jugendklasse C weiblich tat es ihm Leonie Neyer gleich und erklomm mit 7 Zehntelsekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Nica Bleiner das oberste Podest. Annalena Kottke verpasste mit Rang 4 nur knapp das Podium, alle anderen Bludenzer konnten sich im Mittelfeld platzieren.