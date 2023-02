Bludenzer Fahrradstraßen: Mehr Komfort für Biker

Bludenz. Seit fünf Jahren gibt es in Bludenz ausgewiesene Fahrradstraßen.

Einziges Problem: Leider halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer*innen an die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Fahrradstraßen kommen zum Einsatz, wenn eine eigene Radfahranlage nicht sinnvoll beziehungsweise aus Platzgründen nicht möglich ist. Die Fahrradstraße ist vor allem dann geeignet, wenn wenig motorisierter Verkehr zu erwarten ist. Fahrradstraßen sind mindestens vier Meter breit und bieten eine hohe Qualität für die Radfahrenden. Insgesamt gibt es in Bludenz knapp über drei Kilometer an definierten Radstraßen.

Mobilität in Bludenz

Die Stadt Bludenz forciert das Rad als Alltagsverkehrsmittel. „Das ist ein wichtiger Teil unsere nachhaltigen Umweltbemühungen. Gerade durch die E-Bikes ist Radfahren noch attraktiver geworden. Nicht nur unter den städtischen Bediensteten sondern vor allem bei der Bevölkerung wollen wir Überzeugungsarbeit leisten“, kündigt Bürgermeister Tschann an. Klimaschutz bedeutet Reduktion des Individualverkehrs. Dafür ist der Ausbau attraktiver Mobilitätsalternativen notwendig. Der Stadtbus Bludenz erhielt so die vierte Linie, um Bludenz und Bürs unkompliziert miteinander zu verbinden. Auch Fuß- und Radinfrastrukturen werden weiter ausgebaut, um Anreize für sanfte Mobilität zu setzen. E-Tankstellen und Carsharing-Angebote komplettieren das emissionsfreie Mobilitätsangebot in Bludenz.