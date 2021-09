Bludenzer Erntedankmarkt: Land trifft Stadt

Am Samstag, 18. September, präsentiert sich die Altstadt von 09.00 bis 114.00 Uhr als Marktplatz der Region: An den Ständen gibt es heimische Lebensmittel und Kunsthandwerk zu entdecken.

Beim Bludenzer Erntedankmarkt verkaufen Bauern und Bäuerinnen aus ganz Vorarlberg an zahlreichen Marktständen ihre Köstlichkeiten. Das breite Sortiment verspricht eine Vielfalt an heimischen Lebensmitteln wie Würste, Alpkäse, Honig, Marmeladen bis hin zu hausgemachten Nudeln, Säfte, Edelbrände, Gin und Gelees. Neben den hausgemachten Spezialitäten hat auch das Kunsthandwerk seinen Platz: Naturseifen, Dekoartikel aus unterschiedlichsten Materialien, Taschen und vieles mehr sind an den Marktständen zu finden. Obst und Gemüse der Saison erhalten Marktbesucher*innen außerdem beim Stadt- & Land Markt.