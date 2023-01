Bludenzer Erfolgsgeschichte „KlimaTicket Ö“ wird fortgesetzt

Bludenz. Das neue Studiensemester steht vor der Tür. Bereits seit 1. August 2022 reisen Studierende der Stadt Bludenz günstiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln als ihre Kolleg*innen.

Für all jene, die jetzt mit dem Studium beginnen ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, sich das Ticket zu sichern.

Um rund einen Euro pro Tag können Studierende den österreichischen Nahverkehr ein Jahr lang nutzen. Die Stadt Bludenz übernimmt für Studierende mit Hauptwohnsitz in der Alpenstadt die Hälfte der Kosten des „KlimaTicket Ö“. Die Aktion wird nun verlängt und so kommen alle Neustudent*innen, die nun mit dem Sommersemester beginnen, ebenfalls in den Genuss der Vergünstigung. Im vergangenen Jahr hohlten sich knapp 100 Bludenzer Student*innen bereits dieses Ticket ab.

Voraussetzung für die Vergünstigung ist der Besuch einer Universität, Fachhochschule oder Hochschule, sowie die Vorlage einer Meldebestätigung mit dem Hauptwohnsitz in Bludenz. Diese darf nicht älter als zwei Wochen sein. Zudem ist eine schriftliche Erklärung erforderlich, den Wohnsitz für die Dauer des KlimaTickets in Bludenz zu belassen, sowie eine Einwilligung zur Einsicht in die Meldedaten. Auch die Zustelladresse des Tickets muss in Bludenz sein. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, steht dem günstigen Heimatbesuch von nun an fast nichts mehr im Wege.