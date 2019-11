Der Bludenzer Christkindlemarkt verwandelt heuer die Mühlgasse bereits zum fünften Mal in einen stimmungsvollen Treffpunkt.

Von 28. November bis 24. Dezember laden die Christkindlehäuschen bei Kulinarik, Tee und Glühwein zum vorweihnachtlichen Plausch in die Altstadt ein. Die Kreativhüsle bieten Geschenkideen von Handwerkskunst bis zu kulinarischen Mitbringseln. Das Sortiment wechselt wöchentlich – so sorgen zehn verschiedene Anbieter für Abwechslung.

Adventszeit ist Familienzeit: Für Kinder und Familien wird auch heuer in Zusammenarbeit mit Bludenzer Betrieben ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. So sind die Kleinen dazu eingeladen, Kekse zu backen oder in der Schneiderwerkstatt Wärmekissen zu nähen. Die Wartezeit auf das Christkind wird mit dem Basteln von Weihnachtskarten oder auch dem Handarbeiten mit Wolle verkürzt. An den Wochenenden können die Kinder außerdem auf den Rücken der Ponys oder auf der Kutsche ihre Runden durch die Gassen drehen und im Anschluss die Zwergziegen vom Tiererlebnispfad Brand beim Bludenzer Christkindlemarkt bestaunen.