Bludenzer Bürgermeister wünscht schöne Ferien

Bgm. Tschann am letzten Schultag in Bildungseinrichtungen unterwegs ©Stadt Bludenz

Bludenz. Am letzten Schultag besuchte Bürgermeister Simon Tschann die Volksschule und den Kindergarten in Außerbraz sowie die Mittelschule Bludenz, um die Kinder in die Ferien zu verabschieden.

Auf den zweiten Freitag im Juli freuen sich jährlich über 2.000 Bludenzer Schüler*innen, denn da heißt es: Zeugnistag und Ferienbeginn! Um den Kindern und Jugendlichen schöne Ferien zu wünschen, absolvierte Bürgermeister Simon Tschann eine kleine Tour durch Bildungseinrichtungen in der Alpenstadt.

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Christian Zimmermann startete der Tag in Außerbraz. Die 29 Kinder der zweiklassigen Volksschule wurden mit einer Jause und Diezano-Limonade, gesponsert von Fohrenburger, in die wohlverdienten Ferien entlassen. Anschließend ging es für einen Überraschungsbesuch weiter in den Kindergarten, wo Bürgermeister und Ortsvorsteher mit einer spontanen Gesangseinlage der Kinder willkommen geheißen wurden.

Von da an führte der Weg für Simon Tschann direkt weiter in die Bludenzer Mittelschule. „Da wegen Corona lange keine oder nur sehr eingeschränkt Schulbesuche möglich waren, war es mir heute überaus wichtig, den Bludenzer Schüler*innen einen Besuch abzustatten und mich bei den Lehrer*innen für ihren Einsatz zu bedanken,“ begründet der Bürgermeister seine Tour.