Bludenzer Brunnenbachviertel wird neu gestaltet

Bludenz. Zusammen mit dem Vorarlberger Bauunternehmen Haberl Bau startet die Stadt Bludenz ein Projekt zur Neugestaltung des Brunnenbachviertels.

Von Beginn an wurde die Bevölkerung in den Gestaltungsprozess, der das zentral gelegene Stadtviertel wieder neu beleben soll, eingebunden.

Nur sehr selten kommt es vor, dass von einem einzigen Bauträger fast ein ganzes Stadtviertel neugestaltet wird. Das Lustenauer Unternehmen „Haberl BAU“ hat so ein Vorhaben gemeinsam mit der Stadt Bludenz für das Bludenzer Brunnenbachviertel vorbereitet. Allen Anrainern wurde das Projekt inzwischen öffentlich vorgestellt und das Bauverfahren wurde gestartet.

„Die vorliegende Baueinreichung ist das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses. Haberl Bau ist in einer sehr frühen Projektphase auf die Stadt zugekommen, so konnten wir das mit Anrainern, Vertretern der Stadtpolitik und dem Gestaltungsbeirat der Stadt gemeinsam entwickeln“, erklärt der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann die nicht alltägliche Herangehensweise. Die kooperative Arbeit aller Interessenspartner habe sich dabei bezahlt gemacht, erklärt Tschann weiter: „Das hat man auch in den schon stattgefundenen Anrainerinformationen deutlich gespürt. Das Projekt wurde mit Interesse aufgenommen und sehr positiv bewertet.“