Bludenzer BMXler weiterhin in guter Form

Winterthur (dk). Das BMX-Sparkassenteam zeigte sich auch beim 7. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft in Winterthur (SUI) in Bestform, holte sich zwei Siege und weitere drei Podestplätze sowie insgesamt acht Finalplatzierungen.

Für die beiden Siege sorgten Fabio Fercher (Cruiser -25) und Raphael Nachbaur (Boys 14/15), auf den Podestplätzen landeten Paikea Marte (2., Girls 12/13), Janik Oppel (3., Boys 5/7) und Valentin Muther (Boys 12/13). Laura Fercher (5., Boys 10/11), Bjarne Schedler (5., Men 16+) und Samuel Meitz (7., Boys 8/9) fuhren ebenfalls ins A-Finale und damit in die Top-8. Die restlichen Teammitglieder fuhren allesamt ins B- bzw. einer ins C-Finale. Die letzten beiden Läufe zur Deutschschweizer Meisterschaft finden in Volketswil und Ticino statt. In der Gesamtwertung liegt ein großer Teil des Teams aussichtsreich im Rennen um die Spitzenplätze.