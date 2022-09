Bludenzer BMX-School sorgt für ausreichend Nachwuchs

Bludenz (dk). Jahr für Jahr nehmen zahlreiche Kinder das Angebot des ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz in Anspruch und nehmen an den Kursen der BMX-School teil.

Jüngst war es wieder soweit. Obmann Herbert Dür und Trainer Noah Muther durften die Absolventen des Herbstkurses auszeichnen und allen T-Shirt und Medaille übergeben. In den Kursen lernen Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren neben dem Material die ersten Techniken auf der BMX-Bahn kennen und können in insgesamt sechs Trainingseinheiten diesen tollen Sport kennenlernen, danach dem Verein beitreten und ins Clubtraining einsteigen. Die BMX-School ist Garant dafür, dass das Bludenzer BMX-Sparkassenteam über zahlreiche NachwuchsfahrerInnen verfügt. Das Interesse an den Kursen ist riesengroß, der Frühjahrskurs 2023 ist bereits ausgebucht. Interessenten werden auf die Warteliste gesetzt oder gleich auf den Herbstkurs verwiesen. Auf alle Fälle auch eine tolle Aktion hinsichtlich Jugendarbeit.