Bludenzer Bahnhofsbereich wird aufgewertet

Bludenz. Seit jeher ist Bludenz mit dem Bludenzer Bahnhofsbereich der Verkehrsknotenpunkt im Vorarlberger Oberland.

Im Vorjahr hat die Stadtvertretung Bludenz einstimmig beschlossen, sich an der Aufwertung des Areals zu beteiligen. Nun konnte mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt Bludenz, dem Land Vorarlberg und der Ă–BB die rechtliche Grundlage fĂĽr das Projekt geschaffen werden.

Damit kann nun am Bludenzer Bahnhof eine aufwändige Planungsphase in die Bauphase übergehen. Voraussichtlich im Herbst werden daher die Bagger anrollen. „Das wird eine massive Aufwertung für die bedeutendste Mobilitätsdrehscheibe im gesamten Bezirk“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann über das Projekt. Landeshauptmann Markus Wallner ließ es sich nach der Vertragsunterzeichnung nicht nehmen, den Bahnhofsbereich persönlich zu besichtigen. „Die Zusammenarbeit zwischen allen Vertragspartnern hat dieses für die gesamte Region so wichtige Bauvorhaben erst möglich gemacht“, betont Landeshauptmann Markus Wallner die Wichtigkeit des Projektes.