Bludenz wird zur Filmstadt

Fünf Tage voller faszinierender Geschichten, kreativer Filmkunst und inspirierenden Begegnungen.

Bludenz. Vom Dienstag, den 8. August, bis Samstag, den 12. August 2023, verwandelt sich der Remise-Vorplatz in Bludenz in eine atemberaubende Kulisse für die 38. Ausgabe des international renommierten ALPINALE Kurzfilmfestivals. Während dieser Tage rückt die Welt des Kurzfilms in den Vordergrund und verspricht cineastischen Genuss vom Feinsten, gepaart mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und der malerischen Kulisse der Alpenstadt.

Die ALPINALE feiert das Kurzfilmgenre in seiner ganzen Vielfalt und Intensität, wobei 62 herausragende Kurzfilme aus 1100 Einreichungen, die sorgfältig von dem ehrenamtlichen Team ausgewählt wurden, das Publikum in ihren Bann ziehen werden. „Der Kurzfilm ist eine einzigartige Kunstform, die in wenigen Minuten eine bewegende Welt mit fesselnder Stimme erschafft“, beschreibt Manuela Mylonas, ALPINALE-Festivalleiterin und Vereinsobfrau.

Die ALPINALE dient als kultureller Treffpunkt und Plattform für Filmschaffende aus aller Welt. Es bietet den idealen Rahmen für einen lebhaften Austausch von Wissen und Ideen und inspiriert sowohl Filmemacher als auch Zuschauer. Die ALPINALE feiert das Kurzfilmgenre in seiner ganzen Vielfalt und Intensität, wobei 62 herausragende Kurzfilme aus 1100 Einreichungen, die sorgfältig von dem ehrenamtlichen Team ausgewählt wurden, das Publikum in ihren Bann ziehen werden. Bürgermeister Simon Tschann dankt für die Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung und dem Bludenzer Stadtmarketing: „Die ALPINALE zeigt Jahr für Jahr was mit Begeisterung, Enthusiasmus und vor allem mit dem Engagement vieler freiwilliger Helfer möglich ist. Vor 38 Jahren hat das Festival mit einer einfachen Idee einer Hand voll filmbegeisterter Bludenzer gestartet. Heute präsentiert uns das Team ein top organisiertes internationales Kurzfilmfestival.“

Vielfalt im Programm

Das Programm des Festivals ist so vielfältig wie die Filme selbst. Verschiedene Veranstaltungen, darunter Filmgespräche, Drehbuchworkshop und eine Sonderausstellung für Virtual Reality-Produktionen, bereichern das Festivalprogramm und ermöglichen einen Einblick in die kreativen Prozesse hinter den Filmen. Im Mittelpunkt stehen natürlich die internationalen Kurzfilme, die unter freien Himmel vor der Remise oder im Stadtsaal gezeigt werden. In der Remise sind lokale Produktionen aus Vorarlberg zu sehen, während am Freitag ein Kinderkino mit einem kreativen Rahmenprogramm auf junge Besucher wartet. Hier können Kinder ab 6 Jahren unter Anleitung ihr eigenes „Steckeneinhorn“ basteln und im Anschluss die Vorführung der Kinderkurzfilme genießen. Auch Horror-Filmfans kommen auf ihre Kosten, kurz vor Mitternacht sorgen am Freitag gruselige Kurzfilme für Alpträume.

„Goldenes Einhorn“ für die Siegerfilme

Bei der Preisverleihung am Samstagabend werden die Gewinnerfilme noch einmal gezeigt. Das Publikum wählt die Favoriten in den beiden Kategorien „Kinderfilm“ und „Internationaler Wettbewerb“. Eine Jury fokussiert sich auf die Kategorien Kurzspielfilm und Animation, während eine zweite Jury in der Kategorie „Horror“ das „blutige Goldene Einhorn“ verleiht und den besten „VR“-Film sowie die beste Vorarlberger Filmproduktion auswählt. „Als Bludenzer Kulturstadt freut es mich sehr, dass auch heuer wieder der beste Vorarlberger Kurzfilm in einer eigenen Wertung ausgezeichnet wird und auch ein Preisgeld erhält", erklärt Cenk Dogan.