Bludenz wird kunterbunt

Bludenz. Mit zwei besonderen Highlights lässt die Alpenstadt am 25. und 26. Oktober ihre kulturelle Vielfalt hochleben: Am Donnerstag zieht mit dem hochkarätigen Ensemble von Yemen Blues eine Karawane aus Wüstenblues, orientalischen Musiktraditionen und modernem Funk, Rock und Soul in die Remise ein.

Tags darauf feiert der legendäre Markt der Kulturen heuer sein zehnjähriges Jubiläum. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen bunten Nachmittag mit musikalischen, tänzerischen und kulinarischen Programmpunkten vieler beteiligter Kulturvereine und Künstler, wie etwa Alex Sutter und Cenk Dogan, freuen.

Weltmusik mit ungewöhnlicher Anziehungskraft

Yemen Blues steht für das moderne und weltoffene Israel und zeigt, dass es jenseits der engstirnigen Politik im Land ein kulturelles Miteinander vieler verschiedener Kulturen gibt. Der charismatische Sänger Ravid Kahalani hat erstklassige Musiker aus allen Teilen der Welt um sich geschart. Das Ensemble spielt live eine mitreißende Musik, die jedes Publikum begeistert; eine großartige, moderne Mischung aus der Tradition des Orients und Funk, Blues, Rock und Soul.

Sänger Ravid Kahalani kommt aus einer jüdisch-jemenitischen Familie und fing als Kind in der Synagoge an zu singen. Als Kahalani später den Wüstenblues für sich entdeckte und fast zur selben Zeit die palästinensischen Musiktraditionen, war die Basis für Yemen Blues gelegt. Die Band bringt traditionelle Instrumente aus dem Jemen, israelische Streicher, groovende Bläser sowie Latin- und Nahost-Percussions auf die Bühne. „Mit Yemen Blues gastiert ein international gefragtes und musikalisch höchst spannendes Ensemble in der Remise, das Weltmusik mit Elementen aus Blues und Rock kombiniert. Es freut mich ganz besonders, dass mit der Reihe ‚fremde.nähe‘ kulturelle Vielfalt auch in musikalischer Hinsicht gelebt wird.“ betont Kulturstadtrat Christoph Thoma.

Nach über 300 Live-Shows, die die Band in den letzten vier Jahren gegeben hat, präsentiert Yemen Blues ihre aktuelle Show “INSANIYA” (Menschlichkeit), die auf ihrem aktuellen Album basiert.

10-Jahre Jubiläum für den Markt der Kulturen

Am 26. Oktober 2008 zelebrierte die Stadt Bludenz zum ersten Mal das friedliche Zusammenleben von über 80 Nationalitäten. Die Idee zum Markt der Kulturen hatte vor über zehn Jahren Oliver Mössinger, damaliger Integrations- und Jugendbeauftragter der Stadt Bludenz. Für ihn standen das gegenseitige Kennenlernen beim gemeinsamen Essen sowie das Eintauchen in „fremde“ Kulturen, die sich tänzerisch, musikalisch und/oder künstlerisch präsentieren, im Vordergrund. Diesem Grundsatz bleibt die Veranstaltung seither jedes Jahr aufs Neue treu. So sorgt auch der diesjährige Markt der Kulturen für einen bunten Einblick in die kulturelle Vielfalt der Alpenstadt.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt, Tanzvorführungen wie dem bereits legendären Auftritt des serbischen Kulturvereins K.U.D. Kolo, künstlerischen Präsentationen und musikalischen Einlagen können sich alle Interessierten von 14:00 bis 18:00 Uhr in und rund um die Remise Bludenz begegnen, ins Gespräch kommen und sich gegenseitig besser kennenlernen. Angesichts der aktuell immer häufigeren Abschiebung von Lehrlingen werden gemeinsam Träume in Form von Seifenblasen in den Himmel geschickt. Mit dieser Aktion, die zeitgleich in Wolfurt stattfindet, wird die Initiative Fluchtpunkt Ländle unterstützt und ein Zeichen für den Verbleib von asylwerbenden Lehrlingen in Vorarlberg gesetzt. Ab 17:00 Uhr sorgen dann Alex Sutter und Cenk Dogan für den passenden musikalischen Rahmen, um den Feiertag gemütlich ausklingen zu lassen. Der Markt der Kulturen findet bei jeder Witterung in und um die Remise Bludenz statt. Der Eintritt ist frei.

BLUDENZ KUNTERBUNT

Infos & Kontakt

YEMEN BLUES

fremde.nähe – Konzert

DO, 25.10.2018, 20.00 Uhr, Remise Bludenz

Tickets:

VVK € 21 / € 18 | AK € 24 / € 21

ländleTICKET Vorverkaufsstellen, Sparkassen und Raiffeisenbanken, online auf www.laendleticket.com sowie im Tourismusbüro Bludenz

Infos: Kulturbüro Bludenz, +43 5552 63621-234, kultur@bludenz.at

www.remise-bludenz.at

MARKT DER KULTUREN

FR, 26.10.2018, 14.00-18.00 Uhr, Remise Bludenz

freier Eintritt