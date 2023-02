Bludenz: Wie es ist, in einer Betriebswohnung zu leben

In so einer Wohnung lebt seit Kurzem auch Selina Lang.

61 neue Betriebswohnungen

Nach ihrem Umzug in eine Betriebswohnung von Getzner ist die Textilingenieurin in kürzester Zeit zu Fuß an ihrem Arbeitsplatz. 61 solche Wohnungen sind in den letzten zwei Jahren in Bludenz entstanden. Am Mittwoch wurden die Schlüssel offiziell übergeben. Es gibt nicht nur ein-Zimmer-Micro-Apartments, sondern auch Vier-Zimmer-Wohnungen.