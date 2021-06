Bludenz: Verstärkte Kontrollen bei Volksschule Mitte

Nachdem es in den letzten Tagen im Parkbereich rund um die Volksschule Bludenz Mitte zu mehreren Vandalismusakten gekommen ist, setzt die Stadtpolizei nun auf verstärkte Präsenz ab Juni.

Kaputte, teilweise sogar abgerissene Abfalleimer, zerbrochene Glasflaschen und Unmengen an achtlos weggeworfenem Müll – so präsentierte sich der Bereich um die Volksschule Anfang dieser Woche. Nun leitet die Stadt Schritte ein: Bürgermeister Simon Tschann beauftragte die Stadtpolizei, verstärkt Präsenz zu zeigen. In den kommenden Wochen werden beim Plettenbergpark sowie bei der Volksschule Mitte mehrmals täglich Patrouillen stattfinden. "Das schöne Wetter der letzten Tag hat dazu geführt, dass sich die Menschen wieder vermehrt im Freien treffen. Dagegen ist an und für sich nichts einzuwenden. Im konkreten Fall haben wir allerdings das Problem, dass die öffentlichen Flächen bei der Volksschule Mitte nicht nur regelrecht zugemüllt wurden, sondern auch willkürlicher Zerstörungswut zum Opfer gefallen sind. Und das kann man so nicht stehen lassen", erklärt Bürgermeister Simon Tschann.