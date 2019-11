Bludenz â€žverpacktâ€œ die Parkscheinautomaten

An den Adventswochenenden können Bludenz-Besucher, wie schon in den Vorjahren, ab Freitagnachmittag gratis parken. Die Parkautomaten in der Stadt Bludenz werden dann nämlich verhüllt.

Somit besteht beim Parken nicht die Gefahr, unnötig Kleingeld einzuwerfen. Gerade im wichtigen Weihnachtsgeschäft erfährt die Bludenzer Wirtschaftsgemeinschaft und der gesamte Innenstadthandel so eine zusätzliche Unterstützung seitens der Stadt Bludenz.