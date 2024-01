Bludenz setzt Wirtschaftsimpulse für die Region

Bludenz. In einer Atmosphäre des Austauschs und der Vernetzung findet das gut etablierte Format Unternehmerfrühstück statt.

Nun findet erneut ein Netzwerktreffen der Wirtschaftsakteure in Bludenz statt.

Der auch für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständige Bürgermeister Simon Tschann, sowie das Stadtmarketing Team lädt am Dienstag, 30. Jänner 2024 zum Unternehmerfrühstück in Bludenz ein. Das Netzwerktreffen bietet die Möglichkeit gemeinsam über aktuelle Themen zu diskutieren und neue Impulse für die lokale Wirtschaft zu setzen. Gastgeber ist Andreas Fritz-Wachter vom neueröffneten „enjoy“ Bludenz.

Wie üblich findet im Rahmen des Frühstückes auch ein Fachvortrag statt. Bernd Hilby vom Wirtschaftsstandort Vorarlberg ist diesmal als Vortragender zu Gast. Er wird in einem informativen Vortrag ein besonders relevantes Thema für die Region beleuchten, die Bundesförderung für Flächenrecycling. Diese Förderung zielt darauf ab, die Nutzung von Brachflächen in den Ortszentren zu verbessern. Sie umfasst Entwicklungskonzepte, Untersuchungen und Vorplanungsaufwendungen und bietet eine maßgebliche Unterstützung bei Betriebsansiedlungen. Bei dem Vortrag werden die verschiedenen Aspekte der möglichen Fördermaßnachmen und konkrete Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Bludenz erläutert.