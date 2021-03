Bludenz: Selbsttests auch im Stadtsaal möglich

Bludenz. „Für jeden Öffnungsschritt – vom Konzert in der Remise über den Gasthaus-Besuch in der Mittagspause – ist ein negatives Testergebnis Voraussetzung.

Aus diesem Grund haben wir das Testangebot im Bludenzer Stadtsaal deutlich ausgebaut. Auch Selbsttests unter Aufsicht sind dort jetzt möglich“, berichtet Bürgermeister Simon Tschann.

Künftig kann bei der Teststraße im Bludenzer Stadtsaal zwischen Antigen-Tests und Selbsttests unter Aufsicht gewählt werden. Egal für welche Option man sich entscheidet, die Anmeldung erfolgt weiterhin über die bekannte Plattform www.vorarlberg.at/coronatest.

Geöffnet hat das Bludenzer Testzentrum unter der Woche von 7 bis 19 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Neu im Stadtsaal sind die „Selbsttests unter Aufsicht“ – diese Testungen sind seit wenigen Tagen dem klassischen Antigen-Test gleichgestellt. Von Montag bis Samstag, jeweils ab 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr besteht neben den bereits bewährten kostenlosen Antigen-Tests auch die Möglichkeit, sich in der Bludenzer Teststraße einem beaufsichtigten Selbsttest zu unterziehen. Dieser ist dann für 48 Stunden gültig und kann somit auch für den Besuch von Gaststätten oder körpernahen Dienstleistern herangezogen werden. Die Selbsttest-Kits erhält man vor Ort.

„Jede Testung hilft uns im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Gerade in den kommenden Wochen, bis wir in Vorarlberg eine Impfrate von 50 oder 60 Prozent erreicht haben, ist das von enormer Bedeutung. Ich gehe mindestens zweimal pro Woche zum Testen. Das dauert ein paar Minuten und hat eine große Wirkung“, appelliert Bürgermeister Tschann an die Bevölkerung. Der Testort kann frei gewählt werden, auch in den Apotheken in der Region werden Testungen kostenlos angeboten.

Testmöglichkeiten in der Region:

Bludenz, Stadtsaal

Bludesch, Gasthaus Krone

Brand, Gemeindeamt

Dalaas, VS-Mehrzweckraum

Innerbraz, Gemeindeamt

Ludesch, Gemeindezentrum

Schruns, Kulturbühne

St. Anton im Montafon, St. Anton 124

Auch in der Stadtapotheke Bludenz, in der Central-Apotheke Bludenz, in der Sonnenberg Apotheke in Nüziders sowie in den Apotheken Nenzing und Schruns sind kostenlose Antigen-Tests möglich.