Neues Leben in alten Mauern

Bludenz. Nach den sorgfältigen Restaurierungsarbeiten und der Neukonzeptionierung der Dauerausstellung wurde gestern das Museum, pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum, wieder für die Besucher geöffnet.

Anschließend wurden die Festgäste vor dem Oberen Tor kulinarisch verpflegt und in Kleingruppen zu 15 Personen von Christof Thöny durch die Räumlichkeiten geführt. Zugleich präsentierten an vier Stationen in der Stadt Schülerinnen und Schüler des Bundesgymnasium Bludenz wichtige historische Orte der Altstadt.

Die Ausstellung kann diese Woche am Mittwoch und Freitag von 18-21 Uhr sowie am Samstag zum Tag der offenen Tür von 9-18 Uhr bestaunt werden. Ab der kommenden Woche ist das Museum am Dienstag von 16-19 Uhr und am Samstag von 9-13 Uhr geöffnet. Durch das Museum führt ein Audioguide, der ganz bequem auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden kann.