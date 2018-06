Bludenz: Nachbarn retten 98-jähriger Frau das Leben

Bludenz - Zwei Männer haben durch ihr beherztes Einschreiten einer 98-jährigen Frau in Bludenz das Leben gerettet. Die Frau lag in einer verrauchten Wohnung.

In der Nacht auf Montag bemerkte eine Frau das Piepsen eines Rauchmelders in einer Bludenzer Wohnanlage. Sie schickte ihren Mann, Erich Vonblon, los um dem Piepsen auf den Grund zu gehen. Vonblon klingelte bei seinem Nachbar Stephan Slupetzky, mit dem er gemeinsam auf die Suche nach der Ursache für den Alarm ging. Vor der Wohnungstüre einer 98-jährigen Frau nahmen sie Rauchgeruch wahr.

Türe eingetreten

Nachdem die betagte, alleinstehende Frau die Wohnungstüre nicht öffnete, hat Stephan Slupetzky drei Mal Anlauf genommen und so die Türe eingerannt. Zudem alarmierten die beiden Männer die Feuerwehr. Die Dame lag in der total verrauchten Wohnung am Boden, und war nur bedingt ansprechbar. Sie hatte auf dem Herd einen Kochtopf vergessen. Die Feuerwehr Bludenz konnte die Wohnung rauchfrei blasen, die Frau wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Die eingerannte Türe wurde von der Feuerwehr repariert und verschlossen.