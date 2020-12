Bludenz: Mann stürzt vom Dach - schwere Kopfverletzungen

Vermutlich wollte der 48-Jährige die Fernsehantenne auf dem Dach neu ausrichten, dabei stürzte er rund fünf Meter tief ab.

In der Nacht auf Sonntag gegen 03.15 Uhr dürfte der 48-jährige Pole über das Zimmerfenster seiner Arbeiterunterkunft in Bludenz auf das angrenzende Dach geklettert sein, um dort vermutlich die Fernsehantenne neu auszurichten. Dabei rutschte der Mann, nur mit T-Shirt und Shorts bekleidet, aus und stürzte etwa fünf Meter tief in einen 60 Zentimeter breiten Schacht ab. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.