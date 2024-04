Bludenz läuft wieder - am 28. April 2024

Bludenz. Bludenz läuft – und die Vorbereitungen zum sportlichen Großevent auf Hochtouren.

Auch heuer sehen wir wieder einem Laufspektakel der Extraklasse entgegen. Der Spaß an der Bewegung und die Sicherheit der Läufer*innen stehen an erster Stelle. Daher braucht es umfangreiche Straßensperren.

Der Bereich Innenstadt, insbesondere Teilstücke der Hauptdurchzugsstraßen (Werdenberger-, Wichner- sowie Untersteinstraße) sind von Samstag, 27. April, 12 Uhr bis Sonntag, 28. April, 20 Uhr situativ gesperrt. Die Laufstrecke entlang der Klarenbrunn-, Mokrystraße, Unterer Illrain, Oberer Illrain, Fabriksweg, Gerberstraße, Austraße, Ignaz-Wolfstraße, ist am Sonntag von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Für die Haupt- und Kinderbewerbe werden Bereiche der Schiller-, Jeller-, Kapuziner- und Zürcherstraße sowie der Herrengasse am Sonntag von 8 bis 17 Uhr gesperrt.

Die Einbahnregelung in der Ignaz Wolfstraße zwischen den Kreuzungen mit der Ried- und Hermann- Sanderstraße ist am Sonntag von 8 bis 14 Uhr aufgehoben.

Der Bahnhof ist von Westen über die Fohrenburgstraße erreichbar, von Bürs kommend über die Bürser Brücke, Bahnhofstraße, Kasernplatz und Fohrenburgstraße. Der Park- und Rideparkplatz Mokry ist am Sonntag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr nicht erreichbar.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Am Samstag, 27.04., ab 12 Uhr, können die Haltestellen Hl. Kreuzkirche, Riedmillerplatz, Volksschule Mitte, Bundesschulzentrum, Sparkassenplatz und Kasernplatz mit den Linien 502, 503 und 504 nicht angefahren werden. In dieser Zeit fahren die Busse ab Bahnhof über die Austraße, Gerberstraße und Schmittenstraße. Die Linie 720 fährt über die Austraße und Gerberstraße in die St. Peter Straße.

Am Sonntag, 28.04., fährt die Linie 720 vom Klostertal kommend durch die Bingser Siedlung auf die A 14 bis Bludenz Mitte zum Postamt und Bahnhof Bludenz. In Richtung Klostertal fahren die Busse wieder über die Autobahn bis zur Ausfahrt Montafon und bedienen dann ab der Haltestelle Autohaus Gunz alle weiteren Haltestellen.

Am Sonntag, 28. April, von 8 bis 20 Uhr nur erschwert möglich (Verkehrsanhaltungen in der Hermann Sanderstraße und Wichnerunterführung – in diesem Fall wird empfohlen, in beiden Richtungen auf die Autobahn A 14 auszuweichen).