Bludenz läuft wieder einem vollen Erfolg entgegen

Bludenz.Bludenz läuft steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Begrenzungsgitter für die Straßensperren warten schon auf ihren Einsatz.

Am Sonntag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr nur erschwert möglich (Verkehrsanhaltungen in der Hermann Sanderstraße und Wichnerunterführung – in diesem Fall wird empfohlen, in beiden Richtungen auf die Autobahn A 14 auszuweichen).