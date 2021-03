„Bludenz läuft“ auf Erfolgskurs

Bludenz. Im Jahr 2001 waren es gerade einmal 201 TeilnehmerInnen, die bei der ersten Laufveranstaltung des ULC Bludenz am Start standen.

Mittlerweile ist „Bludenz läuft“ die zweitgrößte Laufveranstaltung des Landes. Das Erfolgsrezept ist vor allem der Schwerpunkt auf Kinder, Jugendliche, Firmen und Vereine. Die Stadt Bludenz hat das Potential dieses Sportevents sofort erkannt und den ULC Bludenz in den letzten 20 Jahren stets tatkräftig unterstützt und gefördert.

Der ULC Bludenz erhält daher für die kommenden fünf Jahre eine Sportförderung in Höhe von 15.000 Euro. Zudem wird der Verein mit einer Sachförderung von maximal 7.500 Euro pro Jahr unterstützt.

Also ab in die Laufschuhe und los geht es – wenn es am 4. Juli 2021 wieder heißt „Bludenz läuft“.